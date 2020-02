Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : deux essais prévus pour l'aflibercept 8mg Cercle Finance • 10/02/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Bayer et Regeneron Pharmaceuticals annoncent leur intention de lancer deux études de phases III, PHOTON et PULSAR, évaluant des intervalles de traitement prolongé avec une nouvelle formulation d'aflibercept pour injection intravitréenne. L'aflibercept 8mg sera étudié chez les adultes ayant une déficience visuelle due à un oedème maculaire diabétique (DME) et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA humide), respectivement. Les deux essais devraient débuter en 2020.

