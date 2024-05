Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: désignation 'RMAT' obtenue aux USA dans Parkinson information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi que la FDA américaine avait accordé la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative (RMAT) au traitement expérimental de la maladie de Parkinson actuellement développé par sa filiale BlueRock Therapeutics.



Comme les désignations de procédure accélérée ('fast track') et de percée thérapeutique ('breakthrough'), le statut 'RMAT' a été créé par la FDA afin d'accélérer l'approbation de médicaments régénératifs prometteurs susceptibles de traiter des maladies graves.



Cette annonce survient alors que la thérapie cellulaire mise au point par BlueRock, baptisée bemdanéprocel, a été bien tolérée sans problème majeur d'innocuité lors d'une étude de phase 1 menée sur 18 mois.



Alors qu'une étude de phase II est actuellement en cours de préparation, Bayer considère que le bemdanéprocel est aujourd'hui la thérapie cellulaire expérimentale la plus avancée aux Etats-Unis dans le traitement de Parkinson.



Le bemdanéprocel vise à remplacer les neurones qui produisent la dopamine et qui sont détruits dans le cadre de la maladie de Parkinson par des cellules issues de souches embryonnaires humaines.





