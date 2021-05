Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : des résultats positifs pour Finerenone Cercle Finance • 10/05/2021 à 14:14









(CercleFinance.com) - Bayer a dévoilé lundi des résultats positifs pour une étude clinique de phase III évaluant Finerenone chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique et de diabète de type 2. Cet essai, qui a porté sur 7400 patients, a atteint son critère principal en démontrant une réduction 'significative' du risque de décès ou d'accidents cardiovasculaires (infarctus du myocarde, AVC ou défaillance cardiaque), explique le groupe allemand. D'après Bayer, plus de 40% des patients atteints de diabète de type 2 souffrent aussi de troubles liés à l'insuffisance rénale, ce qui les rend vulnérables à des événements cardiovasculaires.

