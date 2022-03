Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: des perspectives encourageantes selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 11:06









(CercleFinance.com) - Liberum estime que les récents résultats de Bayer ont montré de solides performances dans toutes les divisions et la société a établi des perspectives encourageantes pour 2022.



' Notamment, les progrès significatifs du pipeline ont amélioré les perspectives à moyen terme de la division pharmaceutique. Les données relatives à Nubeqa dans le cancer de la prostate hormono-sensible justifient pleinement l'objectif révisé de Bayer d'un chiffre d'affaires maximal de plus de 3 milliards d'euros ' indique le bureau d'analyses.



' Nous attendons avec impatience les premiers résultats de la phase II du nouvel anticoagulant de Bayer, l'asundexian, début avril, qui pourrait constituer une amélioration à long terme du Xarelto ' rajoute Liberum.



L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 82 E (au lieu de 74 E) après l'annonce des résultats.





Valeurs associées BAYER XETRA -0.43%