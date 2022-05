Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: des études confirment l'efficacité du Xarelto information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 14:31









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que des résultats d'une extension de l'étude COMPASS soutiennent l'efficacité du traitement avec inhibition de la double voie (DPI) avec du rivaroxaban (Xarelto) en complément de l'aspirine chez les patients atteints de maladie coronarienne et/ou de maladie artérielle périphérique.



Par ailleurs, une autre étude (XATOA) fournit des informations supplémentaires prouvant le bénéfice d'une inhibition de la double voie (DPI) pour les patients atteints d'une maladie vasculaire à haut risque d'événements cardiovasculaires (CV) dans la pratique clinique de routine.



Ces études renforcent les conclusions de l'étude COMPASS qui avait confirmé dès 2017 que Xarelto 2,5 mg deux fois par jour associé à de l'aspirine 100 mg une fois par jour réduisait le risque d'accident vasculaire cérébral, de décès cardiovasculaire et de crise cardiaque de 24% (réduction du risque relatif) chez les patients atteints de maladie coronarienne chronique et/ou de maladie artérielle périphérique.



' Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont cohérents avec l'étude COMPASS', explique le professeur Keith Fox, de l'Université d'Édimbourg, et auteur principal du registre XATOA. 'Les résultats nous donnent des preuves supplémentaires des avantages de l'utilisation du DPI chez les patients présentant un risque accru d'événements vasculaires et doivent être considérés comme une option de traitement.'







