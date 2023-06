Bayer: des changements au sein de la direction américaine information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 16:49

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui des changements dans son équipe de direction aux États-Unis. Dave Tomasi sera président de Consumer Health North America (CH NA) à compter du 1er juillet.



Dave Tomasi occupait jusqu'à présent le poste de Chef du département commercial pour CH NA après avoir rejoint Bayer en 2019. ' Dave a joué un rôle clé dans le redressement de l'activité CH NA au cours des quatre dernières années ', souligne Bayer.



Dave remplace Patrick Lockwood-Taylor, président de Bayer U.S. et président de Consumer Health North America, qui quitte l'entreprise. Le président de Bayer U.S. sera nommé ultérieurement.



Guru Ramamurthy a été nommé directeur financier de Bayer U.S., à compter du 1er juillet, et occupe un poste vacant au sein de l'équipe de direction du pays. Guru travaille chez Bayer depuis 22 ans et occupe depuis 2021 le poste de directeur financier de la filiale Asklepios Biopharmaceuticals.



Asha Hope a rejoint Bayer en tant que vice-présidente et responsable de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour l'Amérique du Nord. Asha Hope est chargée de conduire un changement durable au sein de Bayer en intégrant la diversité, l'équité et l'inclusion dans les processus commerciaux de l'entreprise.