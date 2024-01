Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: démarrage d'une étude dans l'insuffisance cardiaque information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi le démarrage d'une étude clinique de phase II visant évaluer l'efficacité de la thérapie génique AB-1002 développée par sa filiale biotechnologique AskBio dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.



Le groupe allemand indique avoir recruté les premiers patients de cet essai qui doit inclure au total entre 90 et 150 individus et qui sera conduit sur 52 semaines aux Etats-Unis et en Europe.



L'insuffisance cardiaque congestive survient lorsque le coeur ne parvient pas à pomper le sang de manière suffisamment efficace afin de répondre aux besoins de l'organisme, notamment pour fournir suffisamment d'oxygène aux organes, ce qui se caractérise par un ralentissement du flux sanguin sortant du coeur.





Valeurs associées BAYER XETRA -0.03%