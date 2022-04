Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: demande une nouvelle indication pour darolutamide information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 12:52









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé avoir sollicité le Centre d'évaluation des médicaments (CDE) de l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) afin d'obtenir l'autorisation d'utilisation du darolutamide comme traitement des patients adultes atteints d'un cancer métastatique de la prostate hormono-sensible (mHSPC), en association avec le docétaxel.



Bayer précise dans son communiqué que le composé est déjà approuvé sous le nom de marque Nubeqa pour le traitement des patients atteints de cancer de la prostate non-métastatique dans plus de 60 marchés à travers le monde, y compris aux États-Unis, dans l'Union européenne (UE), au Japon et en Chine.









