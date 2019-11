Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : demande d'autorisation pour le Xarelto Cercle Finance • 25/11/2019 à 14:33









(CercleFinance.com) - Le groupe Bayer annonce avoir présenté une demande d'autorisation de commercialisation du Xarelto en Europe, pour le traitement des enfants atteints de thromboembolie veineuse. Cette requête est basée sur les résultats d'une étude de phase 3 démontrant l'efficacité et le solide profil de tolérance de Xarelto chez les enfants présentant cette complication, fréquente chez les enfants hospitalisés. Bayer précise que le Xarelto ne nécessite pas d'injection.

Valeurs associées BAYER XETRA +1.17%