Bayer : demande d'approbation du larotrectinib en Chine

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui avoir sollicité le Center of Drug Evaluation (Centre d'évaluation des médicaments) de la National Medical Products Administration (Administration nationale des produits de médecine) de Chine, afin de demander l'approbation du larotrectinib dans le pays, dans le cadre du traitement des enfants et adultes atteints de tumeurs solides avancées, présentant une fusion du gène récepteur tyrosine kinaseneurotrophique(NTRK). Le larotrectinib est un inhibiteur de TRK hautement sélectif conçu exclusivement pour traiter les tumeurs qui ont une fusion de gène NTRK. Le produit est déjà approuvé dans plusieurs pays sous le nom de marque Vitrakvi, notamment aux États-Unis, dans les pays de l'Union européenne (UE) et plus récemment au Japon. Les dépôts dans d'autres régions sont en cours ou prévus, précise Bayer. Selon Scott Z. Fields, vice-président principal et responsable du développement oncologique de la division pharmaceutique de Bayer, 'cette option de traitement hautement innovante représente une avancée significative dans la lutte contre ce type rare de cancer'.

