Bayer : demande d'approbation de Vericiguat à l'UE

Cercle Finance • 08/06/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique allemand Bayer a déclaré qu'il avait soumis son médicament contre l'insuffisance cardiaque Vericiguat pour son approbation par les régulateurs européens. Une nouvelle demande a également été soumise au ministère japonais de la Santé (MHLW), a indiqué le groupe. La présentation des deux demandes réglementaires est basée sur des données positives d'une étude de phase III récemment publiée dans le New England Journal of Medicine montrant que Vericiguat réduisait le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire de 10% par rapport au placebo, a déclaré Bayer. Vericiguat est développé conjointement avec Merck.

Valeurs associées BAYER XETRA +1.80%