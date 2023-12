Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: décision de justice favorable en Californie information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 10:06









(CercleFinance.com) - Bayer s'est félicité mercredi d'une décision de la justice américaine, qui a tranché en sa faveur dans un litige concernant son herbicide Roundup, ce qui soutenait son titre à la Bourse de Francfort.



Vers 9h45, l'action progresse de 0,4% après avoir déjà gagné plus de 2% la veille.



Dans un communiqué publié hier soir, le groupe chimique et pharmaceutique allemand indique que le tribunal du comté de San Benito (Californie) s'est prononcé en sa faveur, suite à une plainte qui avait été déposée en début d'année.



'Le verdict du jury en faveur de la société conclut ce procès avec succès et est cohérent avec les preuves apportées dans le dossier, selon lesquelles le Roundup ne cause pas le cancer et n'est pas à l'origine de la maladie du plaignant', affirme le groupe.



Bayer, qui dit avoir remporté dix des 15 derniers dossiers ayant trait au Roundup, souligne que cette victoire valide son approche stratégique consistant à prouver par des éléments scientifiques l'absence de danger représenté par son désherbant.



Lors de la publication de ses résultats de 3ème trimestre, l'entreprise avait toutefois rappelé avoir constitué des provisions de quelque sept milliards d'euros au titre de ses dépenses juridiques, dont 90% liés aux procès sur le glyphosate.



D'après les analystes, ces litiges en cours constituent un obstacle majeur aux projets de scission récemment évoqués par le groupe et à la possibilité de créer de la valeur via un éventuel démantèlement.



Avec un repli de plus de 30%, le titre Bayer accuse la plus forte baisse de l'indice Euro STOXX 50 cette année, juste devant Nokia (-29%).





