Bayer: début d'un essai de phase III sur un anticoagulant

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi le démarrage d'une étude clinique de phase III visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'asundexian, son nouvel anticoagulant.



Le groupe pharmaceutique allemand indique que le programme prévoit le recrutement, dans le cadre de deux bras d'essais, jusqu'à 30.000 patients atteints de fibrillation auriculaire (irrégularité du rythme cardiaque), d'accident ischémique cérébral non-cardioembolique ou d'ischémie cérébrale transitoire, c'est-à-dire des mini-AVC.



L'étude doit être menée dans une quarantaine de pays.



Asundexian, un médicament oral à prise quotidienne qui vise la prévention des thromboses, n'a pour l'instant reçu aucune autorisation réglementaire.



Il est basé sur le facteur XI, une protéine présente dans le sang qui, une fois convertie en enzyme actif, joue un rôle important dans le processus de coagulation.





