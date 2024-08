Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: début d'un essai dans l'insuffisance rénale chronique information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 14:29









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi le démarrage d'une étude clinique de phase II portant sur le développement d'un nouveau traitement de l'insuffisance rénale chronique.



L'essai va consister à évaluer l'efficacité et l'innocuité du BAY3283142, un stimulateur de la guanosine monophosphate cyclique (GMPc), un mécanisme susceptible d'ouvrir la voie à d'autres alternatives thérapeutiques dans le traitement des maladies cardiovasculaires, d'après le laboratoire.



Le groupe pharmaceutique allemand dit vouloir ainsi répondre à un important besoin médical encore insatisfait puisque l'insuffisance rénale chronique figure parmi les dix premières causes de mortalité au niveau mondial.





