Bayer: de nouvelles données positives sur Nubeqa

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi avoir enregistré des résultats positifs avec son Nubeqa dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC).



Le groupe allemand indique qu'une étude de phase III a montré que l'association entre Nubeqa et un traitement antiandrogénique (TAA) avait atteint son critère d'évaluation principal en matière de survie sans progression radiologique de la maladie.



Dans un communiqué, Bayer explique qu'il prévoit de présenter ces données à la Food and Drug Administration (FDA) américaine en vue d'une prochaine autorisation de mise sur le marché.



Nubeqa est déjà approuvé dans plus de 70 marchés dans le monde, dont les Etats-Unis, l'Europe , le Japon et la Chine, pour le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique (CPRCnm).



Le composé - développé conjointement avec le finlandais Orion - fait également l'objet d'autres études menées auprès de patients à divers stades du cancer de la prostate.



Suite à cette annonce, le titre Bayer reculait de 0,3% mercredi matin à la Bourse de Paris.





