Bayer: de nouvelles données de sécurité sur la finérénone

(CercleFinance.com) - Bayer a dévoilé lundi de nouvelles données de sécurité positives sur Kerendia (finérénone), son traitement destiné aux patients adultes atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2.



D'après ces conclusions tirées du monde réel, c'est-à-dire collectées auprès des médecins ayant prescrit le produit, seuls 5% des patients traités ont souffert d'hyperkaliémie, la réaction indésirable la plus souvent associée à la finérénone.



Dans les études-pivot, ce taux atteignait 14% chez les patients traités avec le Kerendia, contre 6,9% dans le groupe placebo.



L'hyperkaliémie se caractérise par un taux de potassium élevé dans le sang.



Ces données ont été présentées à l'occasion de la tenue du congrès annuel de la société américaine de néphrologie (ASN).





