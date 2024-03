Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: de nouveaux résultats positifs dans la ménopause information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 11:43









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi qu'il prévoyait de déposer des autorisations de mise sur le marché pour l'élinzanétant, son traitement expérimental des symptômes associés à la ménopause, après avoir obtenu de nouveaux résultats positifs de phase 3.



Le groupe pharmaceutique allemand indique que l'étude 'Oasis 3' a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une réduction statistiquement significative de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés à graves par rapport au placebo chez les femmes ménopausées.



L'étude a porté sur 628 femmes âgées de 40 à 65 ans pendant une durée de 52 semaines sur neuf sites de recherche répartis dans neuf pays.



Compte tenu des conclusions déjà favorables des deux autres études de phase III Oasis 1 et 2, Bayer dit maintenant envisager de déposer des dossiers d'enregistrement auprès des autorités sanitaires mondiales.



L'élinzanétant, un comprimé administré par voie orale une fois par jour, agit sur les bouffées de chaleur en modulant des neurones sensibles qui, avec la diminution du taux d'oestrogènes, deviennent hypertrophiques et entraînent une hyperactivation du système thermorégulateur.



L'élinzanétant est également censé diminuer les troubles du sommeil associés à la ménopause.





