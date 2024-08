Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: de nouveaux résultats à venir sur la finérénone information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi qu'il prévoyait de dévoiler à la fin de la semaine de nouveaux résultats de phase III sur la finérénone dans la défaillance cardiaque, à l'occasion de la tenue du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie (ESC).



Le groupe pharmaceutique compte présenter dimanche, lors d'une des sessions 'Hot Line' de la conférence, les conclusions de son étude clinique 'Finearts-HF' sur la finérénone, qui a porté sur environ 6000 patients pendant une durée de 42 mois.



L'objectif est d'évaluer l'efficacité et l'innocuité de la molécule par rapport au placebo chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque symptomatique à fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée, soit supérieure ou égale à 40%.



La finérénone est un antagoniste non stéroïdien sélectif des récepteurs des minéralcorticoïdes (RM), qui permet de bloquer un grand nombre des effets nocifs associés à la suractivation des RM à l'origine des processus inflammatoires et fibrotiques associés aux lésions cardiaques.



Au début du mois, Bayer avait annoncé que la finérénone avait atteint son critère d'évaluation principal dans le cadre de l'essai.



Lors d'une session 'Hot Line' distincte, le laboratoire compte présenter les résultats d'une autre de phase III portant sur l'asundexian en comparaison de l'apixaban, un anticoagulant à prise orale, dans la prévention de l'ACV dû à la fibrillation auriculaire.



Dans un communiqué, le groupe rappelle que l'insuffisance cardiaque constitue aujourd'hui l'un de ses principaux domaines de développement en cardiologie.





Valeurs associées BAYER 27,69 EUR XETRA -0,65%