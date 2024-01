Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: critères d'évaluation atteints dans la ménopause information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi que son médicament expérimental elinzanetant avait atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaires lors de deux études de phase 3 dans le traitement des symptômes liés à la ménopause.



D'après le groupe allemand, les deux essais ont montré une réduction 'statistiquement significative' par rapport au placebo de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs chez les femmes ménopausées.



Les critères secondaires, qui avaient notamment trait à une réduction des symptômes dès la première semaine de traitement et à une amélioration de la qualité du sommeil, ont eux aussi été atteints.



Les deux études, baptisées 'Oasis 1' et 'Oasis 2', ont recruté respectivement 396 et 400 femmes post-ménopausées âgées de 40 à 65 ans dans 184 centres de recherche répartis dans 15 pays.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Bayer s'inscrivait en hausse limitée (+0,1%) suite à cette annonce.





