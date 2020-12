Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : crée une plateforme de thérapie cellulaire et génique Cercle Finance • 02/12/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Bayer AG a annoncé aujourd'hui le lancement d'une plateforme de thérapie cellulaire et génique (C>) au sein de sa division pharmaceutique. 'C'est un moment déterminant pour Bayer. Les thérapies cellulaires et géniques sont à la pointe de l'innovation dans le domaine de la santé et notre objectif est d'être à l'avant-garde de cette révolution scientifique ', a déclaré Stefan Oelrich, membre du conseil d'administration de Bayer AG et président de la division pharmaceutique. Afin de renforcer sa présence dans C>, Bayer renforce ses capacités internes C>. Parallèlement, la société poursuit des collaborations stratégiques externes, des acquisitions technologiques et des licences. L'objectif est de créer des plateformes robustes avec une large application dans différents domaines thérapeutiques.

Valeurs associées BAYER XETRA -1.86%