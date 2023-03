Bayer: Credit Suisse reste 'neutre' sur le titre information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 12:34

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note 'neutre' sur le titre Bayer, avec un objectif de cours de 57 euros.



L'analyste revient sur la nomination en tant que directeur général de Bill Anderson - transfuge de chez Roche - et dont 'l'expérience pharmaceutique devrait s'avérer particulièrement précieuse'.



Credit Suisse indique vouloir attendre de connaître le point de vue de la nouvelle recrue sur le niveau de synergies industrielles entre l'activité végétale/culture ('crop') et l'activité 'pharma'.



Pour 2023, le broker anticipe une hausse des ventes sous-jacentes de 8% dans la division 'crop' et de +1% dans le Pharma, 'la croissance des nouveaux médicaments compensant à peine l'érosion des produits plus anciens', dixit l'analyste.



Par conséquent, Credit Suisse relève de 3,2% le BPA 2023 mais réduit le BPA 23-28 de 0,4%.



À plus long terme, Bayer se dit confiant quant à la stabilité des ventes d'Eylea, et rapporte que la direction continue d'évoquer des pics de ventes supérieurs à 12 milliards d'euros grâce à son pipeline de médicaments et à ses nouveaux lancements.