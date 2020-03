Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : création d'une vaste serre moderne en Arizona Cercle Finance • 04/03/2020 à 14:45









(CercleFinance.com) - Bayer annonce l'ouverture d'une 'nouvelle serre intelligente, à la pointe de la technologie et automatisée' à Marana, dans l'Etat américain d'Arizona, destinée exclusivement à la production de maïs et représentant un investissement de 100 millions de dollars. Sur ce site occupant une superficie de 300.000 pieds carrés, les eaux utilisées seront recyclées, l'intégralité des matériaux récoltés sera utilisée pour le compost et des insectes utiles seront employés pour réduire l'utilisation de pesticides.

