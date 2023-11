Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: collabore avec Microsoft autour des données agricoles information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Bayer annonce l'évolution de sa collaboration stratégique avec Microsoft : l'idée des deux partenaires est de travailler autour des données agricoles et remédier au manque d'interopérabilité des données dans l'agriculture.



Concrètement, de nouveaux connecteurs de données vont permettre un échange sécurisé des données agricoles entre Climate FieldView (le produit phare de Bayer) et les fabricants d'équipements d'origine (OEM) via la plateforme sectorielle 'Microsoft Azure Data Manager for Agriculture'.



Grâce à cette collaboration entre Bayer et Microsoft, les entreprises de l'ensemble de la chaine agroalimentaire pourront se connecter aux données de l'agriculteur et synchroniser automatiquement les fichiers d'activité de plantation, d'application et de récolte à partir de FieldView.



'Les données agricoles ne sont pas nouvelles, mais la technologie a énormément évolué, tout comme la manière dont les agriculteurs peuvent collecter, partager et bénéficier des données qu'ils génèrent sur leur ferme', résume Jeremy Williams, responsable de Climate LLC et de Digital Farming pour la division de Bayer consacrée aux Sciences des cultures.





Valeurs associées BAYER XETRA +0.54%