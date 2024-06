Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: collaboration stratégique avec Samsung pour le SDM information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé une collaboration stratégique avec Samsung Electronics America pour combler les lacunes en matière de données sur les troubles du sommeil associés à la ménopause (SDM).



Les deux entreprises vont développer conjointement une étude d'observation visant à améliorer la compréhension de la charge et de l'impact des troubles du sommeil associés à la ménopause en utilisant les données fournies par les femmes au moyen d'appareils grand public de Samsung.



Jusqu'à 60 % des femmes souffrent de troubles du sommeil pendant la transition ménopausique, notamment de difficultés à s'endormir ou à rester endormies.



Les troubles du sommeil peuvent avoir un impact négatif sur la santé et la qualité de vie des femmes, limitant les activités quotidiennes, y compris les performances au travail. Malgré cet impact sur la santé des femmes, les traitements actuels ne traitent pas spécifiquement les troubles du sommeil associés à la ménopause.



' En joignant nos forces à celles de Samsung et des femmes qui utilisent leurs appareils, nous nous efforçons d'élargir les options de traitement pour aider les femmes à tous les stades de la vie ', a déclaré Juergen Eckhardt, docteur en médecine, responsable du développement commercial et de la concession de licences à la division pharmaceutique de Bayer.



' Avec l'un des plus grands ensembles de données de biomarqueurs au monde collectées à l'aide de dispositifs portables, Samsung est un partenaire idéal pour enrichir la base de connaissances sur la santé des femmes avec des preuves concrètes. '





