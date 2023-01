Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: collaboration prolongée avec l'américain Oerth Bio information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 14:10









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a annoncé jeudi qu'il allait prolonger sa collaboration avec l'américain Oerth Bio dans le domaine de la protection des cultures.



L'accord porte sur l'association de Protac, la technologie agricole de dégradeurs de protéines propriétaire d'Oerth Bio, avec les outils de protection des plantes développés par Bayer.



Oerth Bio était né en 2019 d'un co-investissement réalisé par Leaps by Bayer, la branche de capital-investissement du groupe, et d'Arvinas une société biotechnologique américaine à l'origine d'une thérapie dégradant les protéines pathogènes chez les humains.



D'après Bayer, cette coopération s'est avérée être un succès puisque tous ses objectifs initiaux ont été atteints.





