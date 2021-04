Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : collaboration exclusive avec RAGT sur le blé hybride Cercle Finance • 20/04/2021 à 14:16









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir conclu une collaboration exclusive avec RAGT afin de développer conjointement des variétés de blé hybrides et répondre aux besoins évolutifs des agriculteurs européens. Les deux sociétés mettront en commun leurs forces en combinant les meilleures génétiques de blé tendre d'Europe, grâce aux dernières méthodologies de sélection. Elles visent à développer la technologie du blé hybride et à fournir un système de culture du blé innovant. 'Le blé hybride offre aux agriculteurs la possibilité de relever les défis du changement climatique tout en atteignant une productivité plus élevée dans des systèmes de culture durables', déclare Bob Reiter, responsable R&D de la division Crop Science de Bayer. 'Nous sommes ravis de nous associer à RAGT pour apporter aux producteurs de blé de nouvelles solutions qui soutiennent leurs efforts pour produire une récolte de blé de qualité', conclut-il.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.73%