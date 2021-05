Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : collaboration entre BlueRock et Senti Biosciences Cercle Finance • 26/05/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa filiale BlueRock Therapeutics, spécialisée dans l'ingénierie en thérapie cellulaire, a signé un accord de collaboration avec Senti Biosciences (Senti Bio). BlueRock pourra ainsi utiliser la technologie Senti Bio dans le cadre du développement de thérapies cellulaires de nouvelle génération. Cette collaboration pourrait impacter de nombreux domaines thérapeutiques, y compris la neurologie, la cardiologie et l'immunologie dans le domaine de la médecine régénérative, précise Bayer. Emile Nuwaysir, p.d.-g. de BlueRock décèle d'ailleurs de 'formidables opportunités' à l'intersection des trois domaines que sont la biologie cellulaire, la génétique et la biologie des systèmes, estimant qu'il sera possible de 'produire de puissants avantages thérapeutiques in vivo '. Selon les termes de l'accord, BlueRock Therapeutics sera responsable de la conduite des activités précliniques, cliniques et de la commercialisation de tous les produits candidats à la thérapie cellulaire intégrant les circuits géniques sous licence Senti Bio.

