Bayer: collaboration en oncologie avec Tavros Therapeutics

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier que sa filiale à 100%, Vividion Therapeutics, a conclu un accord de collaboration de 5 ans avec Tavros Therapeutics -une société spécialisée en oncologie de précision, qui cherche notamment à exploiter les vulnérabilités génétiques des tumeurs- afin de travailler sur quatre cibles oncologiques.



Selon les termes de l'accord, Tavros recevra 17,5 M$ en paiement initial de la part de Vividion, une somme qui pourrait potentiellement atteindre 430,5 M$ en fonction de la réalisation d'étapes précliniques, de développements cliniques et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes potentielles de certains programmes.



Vividion a par ailleurs la possibilité de poursuivre jusqu'à cinq objectifs supplémentaires avec jusqu'à 482 M$ de paiements futurs supplémentaires éventuels.



Selon Jeffrey Hatfield, directeur général de Vividion Therapeutics la combinaison des technologies de pointe de chacun des partenaires 'pourrait potentiellement déboucher sur de multiples découvertes révolutionnaires pour les patients atteints de cancer '.





