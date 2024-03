Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: collaboration avec Thermo Fisher dans l'oncologie information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec le fabricant américain d'équipements de laboratoire Thermo Fisher afin de développer de nouveaux tests compagnon destinés à la prise en charge du cancer.



Ces outils de séquençage à haut débit (NGS) doivent permettre d'identifier les patients susceptibles de bénéficier des thérapies ciblées contre le cancer mises au point par Bayer, explique le groupe allemand dans un communiqué.



Leur coopération doit s'articuler en particulier autour de l'Oncomine Dx Express Test, la plateforme de Thermo Fisher permettant un profilage clinique d'une mutation tumorale à partir d'une biopsie en seulement 24 heures.



Celle-ci sera associée au séquenceur Ion Torrent Genexus Dx, un autre système automatisé du groupe américain qui donne quant à lui des résultats en seulement une journée.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été spécifiés.





