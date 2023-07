Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: collaboration avec l'Université de Pékin information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Bayer annonce une collaboration avec l'Université de Pékin (PKU) afin de favoriser la traduction de la recherche pharmaceutique fondamentale en découverte et développement de médicaments. Il s'agira aussi d'accélérer la recherche sur les technologies de pointe tout au long de la chaîne de valeur pharmaceutique.



La collaboration se concentrera sur des domaines d'intérêt clés sélectionnés, tels que l'oncologie, la cardiorénale, l'immunologie, ainsi que la thérapie cellulaire et génique.



Dans le cadre de cet accord, Bayer fournira un financement et un soutien aux projets de recherche conjoints, ainsi qu'aux scientifiques de PKU, 'en reconnaissance de leur excellence en recherche dans les sciences de la vie et l'innovation médicamenteuse', indique Bayer.





