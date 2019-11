Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : cessions des parts dans Currenta finalisée Cercle Finance • 29/11/2019 à 14:30









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 60% au capital de l'opérateur de parcs chimiques Currenta, à des fonds gérés par Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), conformément à l'accord conclu en août. Les conditions de finalisation, y compris l'approbation des autorités compétentes, ont en effet été remplies. Bayer explique que sa position comme client de parcs chimiques a changé après la scission de Covestro et qu'il se recentre sur son coeur de métier.

