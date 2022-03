Bayer: cession d'une activité à Cinven information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 08:48

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir conclu un accord définitif concernant la vente de son activité Environmental Science Professional à Cinven, pour un prix de 2,6 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros), conformément à son intention affichée en février 2021.



'Cette cession représente un prix d'achat très attractif et nous permet de nous concentrer sur notre activité agricole principale et sur la mise en oeuvre réussie de notre stratégie de croissance de la division crop science', explique le groupe allemand de santé et d'agrochimie.



Environmental Science Professional offre des solutions pour lutter contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes dans les domaines non agricoles. Elle compte environ 800 employés soutenant les opérations et les ventes dans plus de 100 pays.