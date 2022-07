Bayer: cède son médicament Nebido à Grünenthal pour 500 ME information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 10:21

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir conclu un accord définitif portant sur la vente de son produit de santé pour homme, Nebido (undécanoate de testostérone) à Grünenthal, pour un prix d'achat pouvant atteindre 500 millions d'euros.



Nebido est destiné au traitement de l'hypogonadisme masculin (déficit en testostérone) et disponible dans plus de 80 pays depuis 2004. En 2021, le produit a contribué à hauteur de 117 millions d'euros aux ventes globales de Bayer de plus de 44 milliards d'euros.



' Cette cession s'inscrit dans le cadre de la transformation en cours de notre activité pharmaceutique, qui se concentre sur des domaines clés de l'innovation dans le domaine de la santé ', a déclaré Marianne De Backer, membre du comité exécutif et vice-présidente exécutive, responsable de la stratégie et du développement commercial, des licences et de l'innovation chez au sein de la division pharmaceutique de Bayer AG.



'Les revenus de cette vente soutiendront les investissements dans l'innovation future et offriront des options de traitement transformatrices aux patients', poursuit la responsable.



La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2022, en attendant la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des autorités de la concurrence.