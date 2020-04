Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : BPA meilleur que prévu au 1er trimestre Cercle Finance • 27/04/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Bayer dévoile au titre de son premier trimestre 2020 un résultat net en croissance de 20% à 1,49 milliard d'euros et un BPA coeur en hausse de 9,9% à 2,67 euros, battant ainsi d'environ 35 cents le consensus de marché. Le chimiste allemand a vu son EBITDA avant éléments exceptionnels augmenter de 10,2% à 4,39 milliards d'euros, pour des revenus de plus de 12,8 milliards, en progression de 6% hors effets de changes et de périmètre. Prévenant que 'le Covid-19 continuera d'impacter son activité au cours de 2020', Bayer estime qu'il 'n'est pas possible d'en évaluer de façon fiable les effets positifs et négatifs avant une date ultérieure cette année'.

Valeurs associées BAYER XETRA +2.82%