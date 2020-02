Bayer : BPA annuel conforme aux attentes

(CercleFinance.com) - Bayer dévoile pour son exercice 2019 un BPA coeur en hausse de 14,3% à 6,40 euros, globalement conforme au consensus de marché, et annonce qu'il proposera sur cette base un dividende par action stable à 2,80 euros.

Le chimiste allemand a vu son EBITDA avant éléments exceptionnels augmenter de 28,3% à 11,5 milliards d'euros, pour des revenus de plus de 43,5 milliards, en progression de 18,5% en données publiées et de 3,5% hors effets de changes et de périmètre.

Pour l'exercice qui commence, Bayer anticipe à taux de changes constants, un BPA coeur entre sept et 7,20 euros, un EBITDA hors exceptionnels entre 12,3 et 12,6 milliards, et un chiffre d'affaires de l'ordre de 44 à 45 milliards.