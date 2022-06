Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: BlueRock ouvre un site dédié à l'innovation à Berlin information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Bayer AG a annoncé aujourd'hui que sa filiale à 100%, BlueRock Therapeutics, avait établi un nouveau site dédié à l'innovation en thérapie cellulaire au sein du campus de Bayer, à Berlin.



Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance ciblée de l'entreprise. Tout en opérant de manière indépendante, l'équipe de BlueRock bénéficiera de l'expertise de diverses équipes de Bayer pour permettre l'expansion et l'accélération des essais cliniques de la société en Europe.



' L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans l'avancement de notre leadership dans les thérapies cellulaires à l'échelle mondiale. L'établissement d'une présence pour BlueRock en Europe offre l'opportunité de renforcer notre collaboration, dans le but ultime de fournir des thérapies cellulaires', a déclaré Stefan Oelrich, membre du conseil d'administration de Bayer AG et président de la division pharmaceutique de Bayer.



Une équipe multidisciplinaire BlueRock sera mise en place dès cette année afin de soutenir le développement clinique en Europe.





