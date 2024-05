Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: baisse de 4% du BPA coeur au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Bayer publie au titre du premier trimestre 2024 un BPA coeur en baisse de 4,4% à 2,82 euros, ainsi qu'un EBITDA hors exceptionnel en repli de 1,3% à 4,41 milliards d'euros et un free cash-flow amélioré à -2,63 milliards, contre -4,1 milliard un an auparavant.



A près de 13,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand s'est tassé de 0,6% en organique, avec des diminutions de 3% en agrochimie et de 1,8% en santé grand public, mais une progression de 3,9% en pharmaceutiques.



Bayer confirme ses prévisions ajustées des taux de change pour l'année 2024, un impact négatif des effets de change anticipés l'amenant toutefois à réduire sa fourchette-cible d'EBITDA hors exceptionnel de 10,4-11 milliards d'euros à 10,2-10,8 milliards.





