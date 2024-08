Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: baisse de 23% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Bayer publie, au titre du deuxième trimestre 2024, un BPA ajusté en baisse de 23% à 0,94 euro et un EBITDA avant éléments exceptionnels en recul de 16,5% à 2,11 milliards, baisse 'principalement attribuable à un mix de produits défavorable'.



A plus de 11,1 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand a pourtant augmenté de 3,1%, porté par ses trois grandes divisions pharmaceutique (+4,5%), santé grand public (+5,3%) et secondairement agrochimie (+1,1%).



Revendiquant 'de bons progrès sur ses priorités stratégiques et des avancées en matière d'innovation, notamment dans la division pharmaceutique', Bayer confirme ses objectifs annuels pour le groupe, tout en les ajustant au niveau de ses divisions.





