Bayer: avis positif du CHMP sur l'Eylea

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif pour une extension d'indication pour Eylea (aflibercept) en injection intra-vitréenne 40 mg/mL pour le traitement des prématurés atteints de rétinopathie du prématuré (ROP), une maladie dont les options de traitement sont limitées.



La décision finale de la Commission européenne sur l'extension d'indication est attendue dans les prochains mois.



'Une étude a montré que le succès du traitement avec l'aflibercept 0,4 mg était élevé et obtenu la plupart du temps une seule injection par oeil chez les bébés prématurés atteints de rétinopathie sévère du prématuré ', a déclaré le professeur Dr Andreas Stahl, chef du département universitaire d'ophtalmologie du centre médical universitaire Greifswald, Allemagne.



Dans ce contexte, Bayer demande une prolongation de six mois de la durée de son brevet européen couvrant l'aflibercept, l'ingrédient actif d'Eylea, soit jusqu'en novembre 2025.







