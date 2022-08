Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: autorisation d'essai dans la maladie de Huntington information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - Bayer annonce qu'Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio), sa filiale à 100%, a reçu l'autorisation de mener un essai de phase I/II portant sur le BV-101, sa nouvelle thérapie génique contre la maladie de Huntington (MH), en France par le biais de sa filiale BrainVectis.



Cette autorisation va permettre à la société de commencer à recruter des participants.



Dans des études précliniques chez la souris, le BV-101 a démontré sa capacité à fournir une neuroprotection et à restaurer les performances physiques en délivrant le CYP46A1, une enzyme cruciale dans le cerveau qui est réduite chez les personnes atteintes de la maladie de Huntington.



Le BV-101 a obtenu la désignation de médicament orphelin dans l'Union européenne en 2019 par l'Agence européenne des médicaments.





