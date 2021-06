Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : Astepro va être vendu sans ordonnance aux USA Cercle Finance • 18/06/2021 à 12:28









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait donné son feu vert à la commercialisation sans ordonnance d'Astepro Allergy, un spray nasal destiné au traitement des allergies respiratoires. Avec cette autorisation, Astepro devient le premier vaporisateur antihistaminique sans stéroïdes disponible sans ordonnance aux Etats-Unis pour les adultes et les enfants de plus de six ans. Le médicament était jusqu'ici uniquement disponible sur ordonnance sur le marché américain.

