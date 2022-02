Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: AskBio et Touchlight restructurent leur coentreprise information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 14:22









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que sa filiale Asklepios BioPharmaceutical, et Touchlight, une société de biotechnologie pionnière dans la production d'ADN enzymatique, ont annoncé modifier la structure de leur ancienne coentreprise, Touchlight AAV.



Dans le cadre de l'accord révisé mis en oeuvre le 1er février 2022, les deux parties bénéficient de droits co-exclusifs pour approvisionner de manière indépendante le marché des virus adéno-associés (AAV) en ADN doggybone (ADNdb) par le biais de leurs organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) respectives. .



Par ailleurs, AskBio a obtenu la propriété à 100 % du site de fabrication de Saint-Sébastien pour sa production d'ADNdb AAV de recherche, clinique et commercial.



Il sera exploité par l'ancienne organisation Touchlight AAV, rebaptisée TAAV dans le cadre de la restructuration.



À la suite de ces transactions, les deux organisations s'attendent à une expansion continue et à une croissance significative de leur fourniture de dbDNA au marché AAV.





