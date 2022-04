Bayer: approbation du larotrectinib en Chine information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 09:45

(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que le Centre d'évaluation des médicaments (CDE) de l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a approuvé le larotrectinib, sous le nom de marque Vitrakvi, pour le traitement des patients adultes et pédiatriques atteints de tumeurs solides présentant unefusiondugène récepteur tyrosine kinase neurotrophique(NTRK).



' Les taux de réponse élevés cliniquement significatifs et les réponses durables, ainsi que le profil d'innocuité favorable observé dans les essais sur le larotrectinib impliquant des patients de Chine et du monde entier, confirment son efficacité et son innocuité chez les adultes et les enfants ', a déclaré le professeur Xu Ruihua, président du Centre de cancérologie de l'Université Sun Yat-sen.



Le larotrectinib sera disponible en Chine sous forme de gélules orales pour adultes et enfants. Le CDE de la NMPA chinoise examine actuellement sa demande réglementaire en tant que formulation liquide.



Bayer précise que Vitrakvi est déjà approuvé aux États-Unis, au Japon, dans les pays de l'Union européenne (UE), au Royaume-Uni et sur d'autres marchés dans le monde.