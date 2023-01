Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: approbation d'un agent de contraste dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que son agent de contraste à base d'iode Ultravist™-300-370 est désormais approuvé pour la mammographie à contraste amélioré (CEM) dans l'UE.



Le produit peut être utilisé pour évaluer et détecter les lésions du sein en complément de la mammographie (avec ou sans échographie) ou comme alternative lorsqu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) est contre-indiquée ou indisponible.



Les premières approbations nationales dans l'UE sont attendues au premier trimestre 2023.



'Les options d'imagerie telles que la mammographie à contraste amélioré peuvent aider à améliorer la précision du diagnostic, en identifiant potentiellement des cancers qui, autrement, auraient pu être manqués', a commenté le Dr Julia Camps Herrero, responsable de la santé du sein au Ribera Salud Hospitals Spain.





