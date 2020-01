Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : annonce un accord avec une société de biotechnologie Cercle Finance • 10/01/2020 à 14:21









(CercleFinance.com) - Bayer et Azitra, une société de biotechnologie en dermatologie médicale au stade clinique, annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de développement conjoint, afin de collaborer à l'identification et à la caractérisation des bactéries du microbiome cutané. 'Le partenariat exploitera le panel exclusif de souches d'Azitra de Staphylococcus epidermidis pour identifier des candidats potentiels pour le traitement des affections et maladies cutanées indésirables. Sur la base des résultats du partenariat de recherche, Bayer prévoit de développer des souches sélectionnées de Staphylococcus epidermidis pour de nouveaux produits de soins naturels de la peau dans le cadre d'un futur accord de licence', explique Bayer. Les domaines d'application potentiels incluent des traitements pour les peaux sensibles à tendance eczéma, ainsi que des produits thérapeutiques pour les maladies de la peau telles que la dermatite atopique.

