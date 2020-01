Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : annonce un accord avec une entreprise au Royaume-Uni Cercle Finance • 09/01/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce jour avoir conclu avec Exscientia, une société de découverte de médicaments basée sur l'intelligence artificielle (IA), une collaboration multi-projets de trois ans. 'Les partenaires travailleront sur de premiers projets de recherche associant la plateforme exclusive de découverte de médicaments d'Exscientia et le savoir-faire en matière de conception de médicaments (...) de Bayer. Ils visent à identifier et à optimiser de nouvelles structures pour des candidats-médicaments potentiels pour le traitement des maladies cardiovasculaires et oncologiques', explique Bayer. Dans le cadre de l'accord, Exscientia peut être éligible à recevoir jusqu'à 240 millions d'euros de paiements divers.

Valeurs associées BAYER XETRA +1.05%