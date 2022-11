Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: acquisition de la start-up Targenomix information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé l'acquisition de la start-up biotech allemande Targenomix, qui utilise de nouveaux outils de biologie des systèmes et des sciences de la vie computationnelles pour identifier de nouveaux modes d'action pour les composés phytosanitaires.



Spin-off de l'Institut Max Planck de physiologie moléculaire des plantes (MPI MPP), Targenomix fonctionnera de manière indépendante et continuera à mener des recherches sur la protection des cultures avec un état d'esprit de start-up et une culture agile.



En intégrant davantage l'approche de la biologie des systèmes de Targenomix dans son pipeline de R&D, Bayer affirme 'stimuler le développement de nouvelles technologies innovantes vers des produits sûrs et efficaces dont les agriculteurs ont besoin'.





