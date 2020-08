Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : accord de partenariat avec One Drop Cercle Finance • 24/08/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Bayer et Informed Data Systems (One Drop) annoncent un accord pour développer conjointement des produits de santé numériques pour de multiples domaines thérapeutiques, accord par lequel Bayer accroitra en outre sa participation au capital de la société américaine. Le groupe allemand apportera ses capacités en sciences de données et médicales, ainsi que ses connaissances approfondies sur de nombreuses maladies. A l'avenir, il pourra aussi soutenir la commercialisation de produits numériques développés conjointement. Selon les termes de l'accord One Drop recevra des commissions de développement et des paiements d'étapes commerciales en fonction de succès. En retour, Bayer recevra des redevances sur des ventes générées par One Drop.

Valeurs associées BAYER XETRA +3.52%