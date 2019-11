Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : accord de partenariat avec Dewpoint Therapeutics Cercle Finance • 14/11/2019 à 13:55









(CercleFinance.com) - Bayer annonce un accord d'option, de recherche et de licence avec Dewpoint Therapeutics, d'une valeur allant jusqu'à 100 millions de dollars, pour de nouveaux traitements destinés aux maladies cardiovasculaires et gynécologiques. Le groupe allemand disposera d'une option pour une licence exclusive sur un nombre spécifié de nouveaux thérapeutiques dérivés d'activités de recherche. Il contribuera à ce partenariat par ses capacités de R&D et sa bibliothèque de petits composés moléculaires.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.20%