Bayer: accord de licence pour un insecticide biologique

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la signature d'un accord avec la société britannique AlphaBio Control pour obtenir une licence exclusive pour un nouvel insecticide biologique, selon lui le premier qui sera disponible pour les cultures arables, y compris le colza et les céréales.



Ce nouvel insecticide, dont le lancement initial est prévu pour 2028 dans l'attente d'un développement et d'une homologation plus poussés, a été découvert par AlphaBio, avec qui Bayer distribue FLiPPER, un bioinsecticide-acaricide primé.



Cet insecticide biologique, qui n'a pas encore de nom, fera partie intégrante de l'engagement de Bayer à réduire l'impact environnemental des produits phytosanitaires de 30% d'ici 2030 sans nuire aux rendements et à la santé des cultures.





